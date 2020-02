La inmensa mayoría de los migrantes, que llegaron en esa ocasión al territorio nacional, lo hicieron de manera pacífica y muchos de ellos ya están trabajando en México, porque tienen derecho, lo que no tienen derecho es entrar al territorio nacional por la fuerza, salvo que se cambie la Constitución mexicana, y le digamos a la Guardia Nacional que ya no hagan nada porque hay libre tránsito en la frontera, mientras no se haga eso se va a cumplir la ley".