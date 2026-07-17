Armys debutan viendo la Liga MX y enloquecen con Xolos vs Tigres: “Es naquísimo, me encanta”

Las jovenes vieron su primer partido de la Liga MX (Imagen ilustrativa Infobae)

Las armys y girlies vivieron su primer encuentro con la Liga MX durante el duelo entre Xolos y Tigres. Lo hicieron en medio de una ola de memes, comentarios y asombro por el ambiente y el tipo de futbol que presenciaron.

El fenómeno surgió después del Mundial 2026 y se extendió a otras aficiones, no solo a quienes ahora simpatizan con Chivas.

¿Cómo vivieron las armys su primer partido de la Liga MX?

En redes sociales, las nuevas seguidoras compartieron su experiencia en tiempo real y generaron frases como: “Es naquísimo, me encanta”.

Mientras que algunos aficionados de antaño no tardaron en señalar: “Fue el mejor partido para las nuevas conocieran la estúpidamente maravillosa liga mx”.

La reacción colectiva incluyó tanto sorpresa como fascinación ante un espectáculo que, para muchas, fue su primer contacto con el futbol mexicano de clubes.

Apoyo a los Xolos en su duelo contra los Tigres UANL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son algunos de los comentarios que aparecen en X:

“El xolos vs tigres fue el primer juego que veo de la liga mx y que pedo"

“Me estaba riendo, no mms estuvo naquísimo me encantó”

“El último gol estuvo bien pendej*”

“Acaba de terminar el partido y quede bien sacada de onda JAJAJAJA a cada rato se mentaban la madre”

Y es que, tras la eliminación del Tri en el Mundial, miles de jóvenes buscaron cómo continuar con la emoción del futbol y eligieron la Liga MX para seguir conectadas con el deporte.

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(Captura de pantalla)

El debut de armys y girlies en la Liga MX superó expectativas y memes

El auge de nuevas aficionadas se consolidó este mes, cuando la cuenta oficial de Chivas publicó: “Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas”.

El mensaje, sumó miles de interacciones y memes, posicionando al club como uno de los más abiertos a recibir a esta nueva generación.

(X)

Pero el fenómeno no se limitó a las Chivas: en TikTok y X, muchas mujeres compartieron su entusiasmo y dudas sobre reglas, canciones y rituales de la Liga MX.

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Asimismo, varias empezaron a buscar el equipo del cual se harán aficionadas, por lo que los clubes iniciaron una disputa para reclutar a la mayor cantidad posible.

Tras el juego de Xolos vs Tigres, otros comentarios celebraron el “futbol champagne” y la emoción de vivir este 17 de julio por primera vez el “viernes botanero”.

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La integración de las nuevas “fifas”, como se autonombraron, provocó preguntas sobre jugadores, comparaciones con el futbol europeo y hasta bromas sobre la cantidad de partidos accidentados y jugadas insólitas que ofrece el torneo mexicano.

Un grupo de mujeres jóvenes y adolescentes, hinchas del equipo Chivas, posa con bufandas y camisetas en el Estadio Akron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xolos vs Tigres: un partido que retrató a la Liga MX

El duelo entre Tijuana y Tigres tuvo todos los ingredientes para sorprender a las nuevas aficionadas. El equipo de Xolos venció 3-1 a Tigres con dos goles de Mourad El Guezouani en tiempo de compensación.

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El partido se jugó en cancha sintética y estuvo marcado por la expulsión de Rodrigo Aguirre tras cubrirse la boca, acción sancionada bajo la nueva Ley Prestianni.

El enfrentamiento incluyó goles anulados, amonestaciones y la aparición de cánticos polémicos en las gradas.

(Infobae México: Jovani Pérez)

El marcador se abrió al minuto 31 con un disparo cruzado de Ramiro Árciga para Xolos. Aunque Tigres empató con un remate de cabeza de Ozziel Herrera, la noche terminó con dos tantos más de El Guezouani, uno de penal y otro tras un rebote, sellando el triunfo local.

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La atmósfera caótica y los incidentes insólitos dejaron frases como: “Pido perdón por el bodrio y de paso disfrútalo, porque de esto habrá demasiado”.

Para muchas armys y girlies, la experiencia fue “diferente” y, de acuerdo con comentarios destacados, “maravillosa en su propia lógica”.

(Captura de pantalla)

La conversación digital, plagada de frases como “Ya me dio fomo haberlo perdido” y “Estuvo increíble, quiero ir a todos”, exhibió la rápida integración de estas comunidades.

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La tendencia traspasó el apoyo a Chivas y se expandió a otros equipos, alimentando una nueva narrativa en los estadios y en redes sociales.

Para las armys y girlies, el debut en la Liga MX fue tan desconcertante como divertido. El ambiente, la pasión y el caos organizativo del futbol nacional ofrecieron un espectáculo inesperado que, lejos de espantar, provocó ganas de repetir: “Bienvenidas oficialmente”.

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