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El mexicano Karim López debuta con Memphis Grizzlies en la NBA Summer League

López hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, luego de ser elegido en el puesto 21 por los Grizzlies

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(@karimlopez / Instagram)
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El basquetbolista mexicano Karim López dio un paso más en su camino a la NBA al disputar este jueves sus primeros minutos con los Memphis Grizzlies en la Summer League, el torneo de pretemporada de la liga.

El alero sonorense de 19 años ingresó desde la banca en el duelo frente a Atlanta Hawks, luego de perderse los seis encuentros anteriores por una distensión leve en el isquiotibial izquierdo.

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Aunque su presentación todavía no cuenta como un debut oficial en la NBA, sí representó su primer partido con la franquicia de Tennessee, que aprovechará el torneo de verano para evaluar a sus jóvenes talentos de cara a la temporada 2026-27.

Así fue el debut de Karim López con Memphis

(ESPN Fans / Facebook)

López permaneció 11 minutos sobre la duela en la victoria de Memphis Grizzlies por 96-64 sobre Atlanta Hawks.

Durante ese lapso, el mexicano aportó cuatro rebotes, dos bloqueos y un robo, dejando buenas sensaciones en su primera aparición con la organización.

La Summer League reúne a novatos, jugadores jóvenes y elementos que buscan un lugar dentro del roster definitivo, por lo que representa una oportunidad importante para que Karim continúe mostrando sus cualidades.

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El primer mexicano elegido en la primera ronda del Draft

(EFE//SARAH YENESEL)
(EFE//SARAH YENESEL)

Karim llegó a Memphis después de ser seleccionado con el pick 21 del Draft 2026, una elección realizada originalmente por Detroit Pistons, aunque sus derechos fueron transferidos inmediatamente a los Grizzlies como parte de un intercambio.

Con ello, el sonorense hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda del Draft de la NBA y apenas el segundo basquetbolista mexicano en ser seleccionado, después de Eduardo Nájera, quien fue elegido en el puesto 38 en el año 2000.

Originario de Hermosillo, Sonora, López salió de México a los 14 años para integrarse a la academia del Joventut Badalona, en España. Posteriormente continuó su desarrollo durante dos temporadas con los New Zealand Breakers dentro de la NBL de Australia, como parte del programa Next Stars.

En la temporada 2025-26 promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y un bloqueo por partido, además de establecer el récord de puntos para un jugador elegible al Draft dentro del programa Next Stars, con 358 unidades, superando las cifras alcanzadas por figuras como LaMelo Ball, Josh Giddey y Alex Sarr.

Memphis apuesta por su capacidad física para atacar el aro, finalizar jugadas con contacto y aportar versatilidad defensiva. Mientras continúa adaptándose al ritmo del baloncesto estadounidense, el mexicano buscará convertir esta primera oportunidad en la Summer League en minutos dentro de la rotación de los Grizzlies durante la próxima temporada.

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