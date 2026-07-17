¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en la CDMX tras los sismos de 7.4 de hoy 17 de julio?

La actividad sísmica en Guatemala se explica por la interacción de las placas de Cocos y del Caribe en la Fosa Mesoamericana. (Insivumeh Guatemala)

La mañana de este viernes 17 de julio se registraron varios sismos en el estado de Chiapas, uno de ellos, el más perceptible, fue de magnitud 7.4 con epicentro en el sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Los movimientos se registraron en la Ciudad de México, sin embargo, no sonó la alerta sísmica debido a que “no superó los niveles de activación”.

De acuerdo al Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico que incluso activó la alerta de tsunami en las costas de México y Guatemala, “no se activó la Alerta Sísmica, ya que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos”.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo explicó que el sensor más cercano se ubica a 35 kilómetros al noroeste de Juchitán, Oaxaca.

Alerta Sísmica

Gobierno de la CDMX confirma que no ameritó activación de la alerta

De acuerdo con la información emitida por el Sismológico Nacional, el sismo detectado este 17 de julio a las 08:48 horas —que fue el más perceptible— no generó la activación de la Alerta Sísmica a través del sistema de altavoces en Ciudad de México.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras la percepción de los sismos, no se activó la alerta sísmica en Ciudad de México, sin embargo, se desplegaron patrullajes y recorridos preventivos en distintas zonas.

A través de sus redes sociales, informaron que un helicóptero Cóndor realiza sobrevuelos de supervisión. Hasta el momento, no se reportan incidentes y la situación se mantiene en normalidad.

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De acuerdo al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), esto se debe a que la estimación de energía en los primeros segundos del movimiento no superó los niveles preestablecidos para emitir la alerta en la capital.

C5

¿Cómo funciona la Alerta Sísmica y por qué no suena siempre?

La difusión de la alerta sísmica en México se concentra en nueve ciudades principales: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca (que retransmite el aviso emitido para la capital) y Colima. Esta red de avisos abarca más de 25 millones de personas que residen en áreas con alta probabilidad de actividad sísmica.

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De acuerdo al SASMEX, no todos los temblores activan la alerta sísmica porque el sistema está diseñado para avisar únicamente cuando la magnitud y la cercanía del sismo representan un peligro real para la población. El Sasmex evalúa en segundos la energía y ubicación del movimiento, y solo emite el aviso si se superan ciertos umbrales predefinidos.

“Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica", explica en su página oficial.

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En la Ciudad de México se registró un sismo; sin embargo no sonó la alerta sísmica. (Infobae México/Jenifer Nava)

En muchos casos, los sismos que se registran ocurren a una distancia considerable de las ciudades protegidas, o bien su magnitud es baja y no genera un riesgo para quienes habitan esas zonas. Por esa razón, la alerta no suena cuando el epicentro está fuera del área de cobertura o demasiado lejos para causar daños.

Criterios para la emisión de la alerta sísmica

La ciudad recibirá la alerta si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

La magnitud estimada supera 5 y el epicentro está a no más de 200 km .

La magnitud es superior a 6 y el epicentro se encuentra a más de 350 km .

Si la magnitud rebasa 5.5 y el sismo ocurre a una distancia máxima de 350 km.

En términos simples, el sistema solo activa la alerta cuando el temblor representa un riesgo significativo para la población de la ciudad correspondiente, evaluando tanto la magnitud como la proximidad del epicentro. Si el sismo es detectado fuera del área de cobertura, ocurre a una distancia considerada segura o la energía calculada no sobrepasa los umbrales establecidos, no se emite la alerta.

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Enjambre de sismos en Chiapas

Durante la mañana del viernes en Chiapas, se reportaron los siguientes cinco temblores:

Magnitud 7.4 , localizado a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 08:48:38, con una profundidad de 10 km.

Magnitud 4.5 , ubicado a 124 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 09:09:21, con una profundidad de 10 km.

Magnitud 5.8 , registrado a 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 09:14:56, con una profundidad de 10 km.

Magnitud 5.2 , situado a 101 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a las 09:15:04, con una profundidad de 10 km.

Magnitud 6.1, detectado a 37 km al norte de Mapastepec, Chiapas, a las 09:20:13, con una profundidad de 135 km.