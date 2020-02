A principios de 2020, el ex funcionario del gobierno federal realizó declaraciones sobre las acusaciones de acoso sexual en su contra. “Comparto aclaración respecto a supuestas acusaciones de acoso sexual, inexistentes y calumniosas. Repito: no existe nada al respecto. La mentira, cuando no mancha, tizna”, escribió en su cuenta de Twitter, donde publicó una carta fechada el 16 de enero.