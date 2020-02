Por todo eso y porque Ovidio Guzmán hoy convertido en leyenda entre los narcos mexicanos, dice el periodista, sigue sin ser detenido y no solo no se cumplen las peticiones oficiales del gobierno de Estados Unidos, sino que además, se pasea tranquilo en bodas y celebraciones familiares; algo que no debe gustar nada en Washington y no sería raro que pronto hubiera un manotazo, uno más, para el gobierno lopezobradorista. Que al fin ya están acostumbrados.