En una conferencia de prensa, Julión nego tener algún nexo con las empresas del narcotraficante. “Lo niego totalmente porque, miren, son 10 años de carrera. Lo puedo negar ahorita si me lo preguntan así: ¿Tienes alguna relación, alguna inversión, algún nexo de alguna manera? No, no lo tengo. No lo tengo. No me contrató él directamente, repito”.