"Por eso no importa que los detengan, cuando detienen al 'Chapo' no le hicieron ni cosquillas al cartel porque este no dependía del 'Chapo', era un comprador importante, pero no era el factor de equilibrio, y cuando el 'Chapo' se convirtió en incómodo para todos, incluyendo el 'Mayo', no lo mató, pero fue corresponsable de su detención", apunta.