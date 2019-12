“Estamos hablando de que el abogado murió en el 2015, o sea ya hace 4 años yo empecé a tener con el abogado intercambio de información del 2011 al 2015. El abogado me pidió que no se publicara esto por su propia vida, evidentemente `El Mayo´ Zambada o su hijo no estarían contentos con que compartiera formación, si bien el primer contacto que hizo el abogado conmigo fue por órdenes de Vicente, para que me contara la historia de lo que fueron sus acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa; después por su cuenta, el abogado, me empezó a compartir cosas que ya no estaban en la voluntad del Vicentillo ni del Mayo”.