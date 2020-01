El reconocimiento del espectro polarizante (y de su naturaleza fantasmática) nos permite a su vez poner de relieve tanto el involucramiento de nuevos actores como la emergencia de nuevas temáticas en la hechura de lo público: actores que antes solían pasar de largo de los asuntos públicos/políticos; temáticas que se consideraban marginales e irrelevantes. Por supuesto, como nota al pie, es fundamental señalar que lo anterior debe ser leído como una conquista de la sociedad organizada, y no como una concesión de las autoridades gubernamentales de ningún color o partido. Más aún, si hay una lección que puede extraerse de lo que nos acontece ésta sugiere que la política no se agota en su dimensión formalmente instituida (i. e. partidos, procesos electorales, campañas). Por el contrario, la arquitectura de la subjetividad es un proceso altamente politizado: discutir y deliberar colectivamente acerca de lo que nos preocupa nos coloca frente al espejo de nuestros propios prejuicios. ¿Acaso lo anterior no se erige como un elemento crucial para la ampliación de las posibilidades de lo político y de lo democrático?