En 1887 terminó la carrera, pero las autoridades le dijeron que no podía graduarse. No le dieron razones claras, pero ella lo sabía: no querían que se convirtiera en doctora por ser mujer. Montoya no se detuvo. Ella y su mamá lucharon hasta conseguir comunicarse con el entonces presidente Porfirio Díaz, quien las apoyó. Así que ese mismo año recibió su título de la Facultad de Medicina.