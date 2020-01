En nuestro país, el caso de la jornada reducida es un poco más complejo que se cumpla gracias a la Ley Federal del Trabajo, misma que establece que, en efecto existen diversos horarios de trabajo que en la ley se denominan “jornada laboral” y se dividen en: jornada diurna, que cubre un horario que parte de las 6 a.m. a las 8 p.m., periodo que no debe pasar de 8 horas; nocturna, que parte de las 8 p.m. a las 6 a.m. del día siguiente, sin que ello sobrepase un total de 7 horas; mixta, es decir, con jornadas diurnas y nocturnas y que por la noche no debe equivaler a más de 3 horas y media, pues de hacerlo, se considerará nocturna. No debe durar más de 7 horas y media.