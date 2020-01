“La piñatería tiene 32 años en general, yo soy el hijo que sigue de la generación. Me dejaron a cargo y empezó lo de las redes sociales, así que comencé a buscar productos nuevos que podría ofrecer a la gente que tiene mayor edad y que casi no compra piñatas porque no hay nada del tema que ellos quieran, entonces se me ocurrió hacer de este tipo” declaró.