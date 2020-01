Se espera que el juez tome la decisión de conceder o no el plazo el día de mañana, tras la comparecencia del ex secretario de Seguridad. La última vez que estuvo frente al juez su audiencia duró únicamente 10 minutos. El ex funcionario apareció sin esposas ni cadenas, y custodiado por tres policías. En esa ocasión, tras escuchar las acusaciones en su contra, García Luna volteó a ver a su familia e insistió en su inocencia.