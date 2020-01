“El caso del ex ministro Medina Mora, conforme a la Constitución, me presentó a mí su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales... La fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya dimos a conocer la carta que esto es lo que motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué como lo establece la ley al Senado y el Senado aprobó".