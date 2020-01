La ex “Chica Badabun” confesó que ella amó profundamente a Betancourt: “Has sido el hombre del que más me enamoré, porque te aguanté muchas cosas y toleré muchas cosas contigo, que jamás en mi vida me hubiera imaginado aguantarle a alguien. Puse mucho de mi parte y aunque pasara algo que ya, yo siempre iba con un ‘no sí podemos salvar nuestro amor’, así que sí creo que te amé más de lo que decía”.