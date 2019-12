A pesar de que “La ex Chica Badabun” declaró que ya no tenía trabajo porque “No hay manera de seguir en algo que ya no existe”, los planes no se terminan para la joven de 25 años. Hace unos días confesó en su canal de YouTube que ella jamás se queda quieta y ya tiene muchos proyectos en puerta, como conferencias o seriales ya planeados con antelación.