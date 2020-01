“La Procuraduría tenía 60 días para dar una disculpa pública, que regrese la dignidad de Paola y a mí y no se hizo. No se ha logrado una reunión con la Procuraduría. En la reunión (que acordaron previamente) me dejaron plantada, un mes después de la recomendación (sic)”, dijo Kenya Cuevas en entrevista con Pie de Página.