“Sí es muy importante eso (el programa) pero también dar más atención a los niños en los hogares, y hacer todo lo posible para que no haya desintegración en las familias, que haya más cohesión familiar y fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, estar más pendientes de lo que hacen nuestros hijos, no darles la espalda, estar con ellos, orientarlos, formarlos más y que todo esto sirva para que no se abandone a los hijos”, expresó.