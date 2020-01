En Gobernación manejaba el archivo de extranjeros y se encargó de ocultar algunos documentos. “Recibí órdenes de ocultar algunos expedientes y los guardaba en un cajón secreto. Inventé un sistema de clasificación que no era alfabético y del que sólo yo tenía las claves. Debían recurrir a mí forzosamente. Era pura maña porque vivíamos en las transas y hasta que allá arriba no aflojaban la lana, no aparecían los expedientes”, recordó alguna vez de su época de juventud.