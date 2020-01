“Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales”, aseguró Duarte durante su comparecencia. Así es que, supuestamente, él habría acatado las órdenes por “lealtad institucional”.