México

Funcionarios mexicanos buscan acuerdos con EEUU ante investigaciones impulsadas por Donald Trump

Hace unos meses autoridades estadounidenses acusaron a Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico

Guardar
Google icon
Donald Trump a la izquierda y Claudia Sheinbaum a la derecha, con un logo de Morena en un círculo central y banderas de Estados Unidos y México de fondo.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum se muestran con las banderas de Estados Unidos y México de fondo, mientras el logo de Morena ocupa la parte superior central de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace algunos meses, México y Estados Unidos han mantenido una relación marcada por tensiones, derivadas principalmente de los señalamientos de la administración de Donald Trump en materia de narcotráfico, seguridad y migración.

Una de las problemáticas más destacadas en los últimos tiempos, fue la acusación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios, quienes presuntamente mantienen vínculos con el grupo de crimen organizado “Los Chapitos” y han participado en acciones delictivas como el lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el periódico The New York Times a través de un artículo dio a conocer que figuras electas de la política mexicana pertenecientes al partido Morena “se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido”.

De acuerdo a la información proporcionada por el medio, serían ocho las personas que han estado participando en estas conversaciones, desarrolladas semas posteriores a que EEUU denunciara a servidores públicos de colaborar con cárteles del narcotráfico del país.

PUBLICIDAD

México sostiene que acusaciones de EU son “injerencia extranjera”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó estos cuestionamientos como una injerencia extranjera por parte de su país vecino. Asegurando que las investigaciones hacía integrantes del partido guinda carecen de pruebas suficientes.

“Pero tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”, escribió el medio de comunicación estadounidense.

Aproximadamente una decena de gobernadores, miembros del Congreso y otras autoridades, que forman parte de la institución política en el poder, podrían estar manteniendo contacto con servidores internacionales para compartir información sobre otros colegas, con el objetivo de evitar que las próximas investigaciones puedan centrarse en ellos.

Cooperación de funcionarios mexicanos: una iniciativa de la DEA

La cooperación entre ambas naciones, tuvo un antecedente por parte de una iniciativa implementada por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), quienes comenzaron a contactar a funcionarios mexicanos con la finalidad de conseguir datos relevantes sobre las averiguaciones en curso.

“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum. Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia”, aseguró The New York Times.

Temas Relacionados

Estados UnidosMorenaDonald TrumpfuncionariosClaudia SheinbaumThe New York TimesnarcotráficoRubén Rocha Moya

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: caen cinco con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: caen cinco con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

La PDI explica cómo funciona esta modalidad de extorsión, qué señales permiten identificarla y qué pasos seguir para no caer en ella ni perder dinero

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

Así será el dispositivo de seguridad para la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX

Si vas a la manifestación, te decimos todo lo que debes saber al respecto

Así será el dispositivo de seguridad para la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Austria dejó definido el panorama para Checo Pérez, quien intentará abrirse camino en la carrera del domingo

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: caen cinco con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: caen cinco con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Secuestro virtual: cómo identificar esta extorsión telefónica y qué hacer para no caer en la trampa

Familia de periodista Roxana Guzmán asegura que autoridades no les han confirmado su localización

Capturan a “El Pelón”, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en Uruapan

Caen cinco hombres en embarcación cuando trasladaban 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

Muere el papá de Lidia Ávila; así se despide la cantante en Instagram

¿Hay romance entre Danna y El Malilla? La nueva canción que desató especulaciones por su letra

Suavecito sufre peligroso accidente automovilístico en vivo; así reaccionó Kim Shantal

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

DEPORTES

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México y se coronan como campeones en pareja de ROH

Panamá vs Inglaterra: Thomas Christiansen asegura estar orgulloso de su equipo pese a quedar eliminados del Mundial 2026

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?

Pelea en el entrenamiento sacude a Panamá previo a su partido contra Inglaterra