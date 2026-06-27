Funcionarios mexicanos buscan acuerdos con EEUU ante investigaciones impulsadas por Donald Trump

Donald Trump y Claudia Sheinbaum se muestran con las banderas de Estados Unidos y México de fondo, mientras el logo de Morena ocupa la parte superior central de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace algunos meses, México y Estados Unidos han mantenido una relación marcada por tensiones, derivadas principalmente de los señalamientos de la administración de Donald Trump en materia de narcotráfico, seguridad y migración.

Una de las problemáticas más destacadas en los últimos tiempos, fue la acusación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios, quienes presuntamente mantienen vínculos con el grupo de crimen organizado “Los Chapitos” y han participado en acciones delictivas como el lavado de dinero.

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Ante esta situación, el periódico The New York Times a través de un artículo dio a conocer que figuras electas de la política mexicana pertenecientes al partido Morena “se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido”.

De acuerdo a la información proporcionada por el medio, serían ocho las personas que han estado participando en estas conversaciones, desarrolladas semas posteriores a que EEUU denunciara a servidores públicos de colaborar con cárteles del narcotráfico del país.

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México sostiene que acusaciones de EU son “injerencia extranjera”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó estos cuestionamientos como una injerencia extranjera por parte de su país vecino. Asegurando que las investigaciones hacía integrantes del partido guinda carecen de pruebas suficientes.

“Pero tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”, escribió el medio de comunicación estadounidense.

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Aproximadamente una decena de gobernadores, miembros del Congreso y otras autoridades, que forman parte de la institución política en el poder, podrían estar manteniendo contacto con servidores internacionales para compartir información sobre otros colegas, con el objetivo de evitar que las próximas investigaciones puedan centrarse en ellos.

Cooperación de funcionarios mexicanos: una iniciativa de la DEA

La cooperación entre ambas naciones, tuvo un antecedente por parte de una iniciativa implementada por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), quienes comenzaron a contactar a funcionarios mexicanos con la finalidad de conseguir datos relevantes sobre las averiguaciones en curso.

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“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum. Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia”, aseguró The New York Times.