México

Caen cinco hombres en embarcación cuando trasladaban 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Chiapas

El aseguramiento incluyó 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo y un peso total de 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de la droga. En la misma embarcación también fueron hallados 31 bidones

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Cinco sujetos fueron detenidos con droga en playa El Fortín, en Pijijiapan, Chiapas Foto: Marina
Cinco sujetos fueron detenidos con droga en playa El Fortín, en Pijijiapan, Chiapas Foto: Marina

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de cinco hombres detenidos frente a las costas de Chiapas por transportar 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, un caso que además dejó a los imputados en prisión preventiva oficiosa mientras corría un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El aseguramiento incluyó 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo y un peso total de 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de la droga. En la misma embarcación también fueron hallados 31 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, todos vacíos.

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Los imputados fueron identificados como César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N”. Un juez federal los vinculó a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla.

La detención ocurrió frente a la playa El Fortín en Pijijiapan

La detención ocurrió en la playa El Fortín, en el municipio de Pijijiapan, donde elementos de Semar interceptaron una embarcación sin matrícula. La nave llevaba tres motores fuera de borda y navegaba a alta velocidad con diversos bultos.

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Durante la inspección, las autoridades localizaron la carga de droga distribuida en costales. El peso asegurado superó una tonelada y media, por lo que el caso quedó bajo investigación federal por tratarse de transporte de cocaína.

La acción fue realizada por la Secretaría de Marina como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El operativo se enfocó en el combate al trasiego de drogas en aguas nacionales.

Los cinco imputados quedaron internados en Tapachula

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, el juez también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los cinco hombres quedaron internados en el Centro Estatal No. 3, varonil, en Tapachula.

Ese encierro cautelar se mantuvo mientras avanzaba la investigación complementaria. Para esa etapa, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

La acusación formulada en su contra no solo se centró en la posesión y traslado del cargamento, sino en la probable participación conjunta de los cinco detenidos. Por esa razón, el delito fue procesado con la agravante de pandilla.

El caso se originó después de que personal naval detectó la embarcación cuando se desplazaba con rapidez frente a la costa chiapaneca. La falta de matrícula y la presencia de múltiples bultos motivaron la revisión que derivó en el decomiso.

La droga asegurada consistió en clorhidrato de cocaína empacado en bloques tipo ladrillo. Los bidones vacíos encontrados junto con la carga también quedaron a disposición de la autoridad ministerial dentro de la carpeta abierta por estos hechos.

La resolución judicial significó que el juez encontró elementos iniciales suficientes para iniciar el proceso penal contra los cinco detenidos. Eso no implicó una sentencia, sino la continuación formal del caso bajo resguardo de las autoridades federales.

  • La FGR obtuvo la vinculación a proceso de César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N” por transporte de clorhidrato de cocaína con agravante de pandilla.
  • En la embarcación asegurada en la playa El Fortín, en Pijijiapan, fueron hallados 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo que sumaron 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de cocaína.
  • Los cinco imputados quedaron en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal No. 3 de Tapachula y el juez fijó dos meses para la investigación complementaria.

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