Así será el dispositivo de seguridad para la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX

Una multitud asiste a la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, agitando banderas arcoíris frente al Ángel de la Independencia, adornado con globos y banderas multicolores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo de acompañamiento para la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 este 27 de junio.

El recorrido parte del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, con un escenario instalado junto al Palacio de Bellas Artes para quienes deseen permanecer en ese punto.

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Según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el operativo busca asegurar la expresión social pacífica durante toda la jornada.

Una multitud avanza por la Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México durante la Marcha del Orgullo LGBT+, con grandes banderas arcoíris y globos de colores rodeando el Ángel de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Zócalo permanecerá abierto y habrá operativos para evitar consumo de alcohol

La autoridad capitalina destaca que el Zócalo capitalino permanecerá abierto al público, siempre y cuando se respete el aforo permitido y se utilicen las vías de acceso habilitadas para evitar aglomeraciones.

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El comunicado enfatiza: “El Zócalo capitalino permanecerá abierto para quienes deseen acudir, respetando el aforo permitido y utilizando las vías de acceso habilitadas para favorecer un ingreso ordenado y evitar aglomeraciones”.

Como parte del dispositivo, 120 servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública llevarán a cabo labores para inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con el fin de preservar el orden y la seguridad.

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El Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores de la marcha compartieron las cifras a través de sus redes sociales oficiales. Foto: X/@GobCDMX.

Grupos de atención y prevención de conflictos estarán presentes

El Grupo de Diálogo y Convivencia, conformado por la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, acompañará la movilización para mantener el diálogo permanente, atender incidencias y contribuir a la prevención de conflictos.

Créditos: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobierno reiteró que el operativo de acompañamiento se mantendrá durante todo el trayecto y que la seguridad de las personas asistentes es prioridad para la administración de la Ciudad de México.

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