Añadió que esta es la segunda vez que le injertan piel proveniente de sus piernas y en consecuencia las extremidades están más dañadas y los médicos ya no saben de dónde quitarle tejido. "Llorando me dijo: ‘sácame de aquí porque no me van a curar’. Ella me dice que le truncaron su sueño, porque no sabe para qué vive, porque mejor la hubieran matado a dejarla así como ella se encuentra”, sostuvo Silvia en entrevista con la conductora de radio Fernanda Familiar.