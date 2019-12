—Como primera medida, contamos con taxímetros y la gente ve lo que se le está cobrando. Los vehículos deben tener todos sus parabrisas limpios, no deben tener peluches, engomados, ni calcomanías. Lo más importante es la puerta por donde el pasajero aborda, debe estar el tarjetón del conductor. Este tarjetón tiene todos los datos del conductor. Cuando el pasajero se sube hay que tomarse el tiempo para ver que la persona que lo lleva es la persona del tarjetón. Todos los vehículos son concesiones que da el Gobierno, y el número de concesión debe estar a la vista y debe de coincidir con el de las placas. Las tarifas son las siguientes: los taxímetros trabajan en horario de día, de seis de la mañana a once de la noche, y de 23 a 6 AM es tarifa nocturna, con un 20% más (de precio). Todos los hechos de inseguridad y de robo es por no subir a un auto oficial.