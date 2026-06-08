La planta que sirve para los nervios, los cólicos y también para el mal de ojo, según quien la vende

La ruda es valorada en la medicina tradicional latinoamericana por su uso en rituales protectores y remedios para nervios y cólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruda (Ruta graveolens) ocupa un lugar central en la medicina tradicional latinoamericana, combinando funciones que van desde el alivio de los nervios y los cólicos hasta la protección ritual ante el “mal de ojo”.

Esta planta, originaria del Mediterráneo y Asia Menor, ha sido resignificada por culturas indígenas y mestizas, integrándose en rituales, remedios caseros y prácticas de curanderos.

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Significado cultural y prácticas tradicionales

En México y Sudamérica, la ruda es fundamental en el ritual de la “limpia”, donde ramas frescas se frotan sobre el cuerpo de la persona para expulsar energías negativas.

El valor de este acto es doble: simbólico y físico. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado que el potente aroma de la ruda, generado por sus aceites esenciales, se concibe como un agente capaz de desalojar miasmas y “malos aires”, enmarcándose dentro de la cosmovisión mesoamericana.

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Además, la ruda se cultiva en los umbrales de las casas y se porta como amuleto, reforzando su reputación de remedio “caliente” según la clasificación humoral tradicional, como señala la UNAM en sus estudios etnobotánicos.

En México y Sudamérica, la ruda es fundamental en el ritual de la “limpia”, donde ramas frescas se frotan sobre el cuerpo de la persona para expulsar energías negativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica: composición y efectos neuroprotectores

El avance de la investigación fitoquímica ha confirmado la presencia de más de 200 compuestos en la ruda, incluyendo flavonoides, alcaloides, furanocumarinas y aceites esenciales.

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Uno de los compuestos más estudiados es la rutina, un flavonoide que fue aislado por primera vez de Ruta graveolens en el siglo XIX, aunque en la actualidad se extrae comercialmente de especies como Sophora japonica o el trigo sarraceno, por razones de seguridad.

Tanto la UNAM como el National Institutes of Health (NIH) destacan que la rutina y otros componentes de la ruda exhiben una potente acción antioxidante y neuroprotectora, con efectos directos sobre la modulación de neurotransmisores y la protección neuronal frente al estrés oxidativo.

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Los estudios del NIH demuestran que los extractos de ruda inhiben la monoamino oxidasa (MAO) y la acetilcolinesterasa, lo que resulta relevante en el tratamiento experimental de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Este respaldo científico explica el uso tradicional de la ruda para “los nervios”, la ansiedad y como coadyuvante en trastornos de memoria y coordinación motora.

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¿Por qué la ruda se usa para los nervios y los cólicos?

La ruda es recetada por herbolarios para aliviar la ansiedad, el estrés y los espasmos digestivos.

Según investigaciones de la UNAM y el NIH, la eficacia de la planta para tratar cólicos y molestias abdominales se basa en su capacidad para bloquear los canales de calcio en las células musculares lisas, gracias a la acción de cumarinas y alcaloides.

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Esto relaja el útero y los intestinos, justificando su uso empírico en casos de cólicos menstruales y digestivos, un conocimiento validado en estudios experimentales en laboratorio.

Riesgos y perfil toxicológico

El margen entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica de la ruda es extremadamente estrecho.

La UNAM y el NIH advierten que, aunque la planta puede ser eficaz en pequeñas dosis, el riesgo de intoxicación es alto. Entre los efectos adversos más graves se encuentran:

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Efecto abortivo y toxicidad reproductiva: Los alcaloides y aceites esenciales de la ruda, como la arborina y la graveolina, desencadenan contracciones uterinas y hemorragias peligrosas. La UNAM ha subrayado el riesgo de abortos espontáneos y daños a la salud materna que se producen por el uso de infusiones de ruda durante el embarazo.

Fitofotodermatitis: El NIH ha documentado que el contacto de la piel con el jugo de la ruda, seguido de exposición solar, genera quemaduras químicas graves, debido a la presencia de furanocumarinas como el bergapteno y el psoraleno, que desencadenan ampollas y manchas persistentes.

Daño hepatorrenal: El abuso de la ruda produce necrosis tubular aguda en los riñones y hepatitis tóxica. Casos clínicos reportados por el NIH evidencian vómitos, diarrea, alteraciones cardíacas y, en situaciones extremas, desenlaces mortales tras la ingesta de infusiones caseras.

Regulación institucional

Las agencias de salud pública internacionales y latinoamericanas mantienen posturas restrictivas frente al uso interno de la ruda.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la clasifica como Generally Recognized as Safe (GRAS) únicamente como saborizante y en dosis microscópicas, prohibiendo cualquier uso medicinal no controlado.

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En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Salud la catalogan formalmente como “planta tóxica”.

La ruda ofrece beneficios para aliviar ansiedad y cólicos, pero su uso conlleva riesgos severos como toxicidad reproductiva, lesiones cutáneas y daño orgánico, según validación científica y autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postura oficial y significado tradicional

La ruda representa un punto de encuentro entre el saber ancestral y la evidencia biomédica contemporánea.

Su empleo ritual y empírico está justificado en el contexto cultural, pero sus riesgos toxicológicos, documentados por la UNAM y el NIH, superan los posibles beneficios en la mayoría de los usos domésticos.

El consenso científico y regulatorio sostiene que se debe evitar el consumo de ruda como remedio casero y respetar los protocolos de bioseguridad en la herbolaria actual.

A pesar de las restricciones oficiales y los riesgos asociados, la ruda sigue siendo valorada como un elemento esencial en la identidad herbolaria de México.

Además, su presencia en rituales y prácticas tradicionales continúa fortaleciendo el sentido de cohesión comunitaria y la confianza en los saberes ancestrales.