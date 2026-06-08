Euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de junio

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 20,14 pesos mexicanos, reflejando un incremento del 0,14% respecto al precio de cierre anterior de 20,12 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,2%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -6,92%.

El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante dos jornadas consecutivas.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,57%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,81%, lo que indica un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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