El proceso se hace con la empresa que te da servicio, ya sea en internet, por llamada o en sucursal, con CURP, identificación vigente, domicilio y tu número a la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este mes de junio, millones de usuarios de telefonía móvil en México enfrentan la posibilidad de que sus líneas sean suspendidas si no completan el registro obligatorio exigido por las autoridades federales.

El plazo, que concluye este 30 de junio, forma parte de las medidas implementadas para fortalecer la seguridad y combatir delitos relacionados con el uso de celulares no identificados.

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La medida impacta tanto a líneas de prepago como a planes de pospago y aplica para todos los operadores del país y aquí te contamos cuáles son los efectos o consecuencias que tendría el no realizar tu registro antes del plazo establecido.

El registro obligatorio de líneas móviles en México vence este 30 de junio y la falta de trámite puede derivar en suspensión del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si suspenden mi línea telefónica por no hacer mi registro

Si suspenden tu línea telefónica por no hacer tu registro, normalmente significa que tu operador bloquea temporalmente el servicio. Esto ocurre cuando no completas el registro de tus datos personales, como exige la normativa mexicana para líneas móviles.

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Esto es lo que suele pasar:

No puedes hacer ni recibir llamadas , excepto a números de emergencia (911 en México).

No puedes enviar ni recibir mensajes SMS .

No tienes acceso a datos móviles para navegar por internet.

Algunas compañías permiten que sigas recibiendo llamadas durante un periodo de gracia, pero después la línea se suspende por completo.

Si no regularizas tu situación en un plazo determinado por la compañía (generalmente 30 días), puedes perder tu número y la línea se da de baja. Para recuperarla, debes acudir a un centro de atención de tu operador con tu identificación oficial y completar el registro.

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Estas medidas buscan evitar el uso de líneas para actividades ilícitas y garantizar que cada número esté vinculado a una persona identificable.

Si se suspende la línea por no registrar datos personales, el operador bloquea temporalmente llamadas, SMS y datos móviles.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el registro de mi línea telefónica para evitar la suspensión

Para evitar la suspensión de tu línea telefónica en México, debes registrar tu línea con tu operador móvil. El procedimiento puede variar ligeramente según la compañía (Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, etc.), pero en general los pasos son los siguientes:

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1. <b>Identifica el método de registro de tu operador</b>

Cada compañía ofrece diferentes opciones para registrar tu línea:

En línea : Muchas empresas permiten el registro desde su sitio web o aplicación móvil.

Vía telefónica : Llama al número de atención a clientes de tu operador y sigue las instrucciones.

En centros de atención: Acude a un centro de atención a clientes o tienda autorizada con tu identificación oficial.

2. <b>Ten tus datos personales a la mano</b>

Generalmente te pedirán:

Nombre completo

CURP y/o RFC

Dirección

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)

Número de línea a registrar

3. <b>Sigue las instrucciones del operador</b>

El proceso puede incluir:

Llenar un formulario en línea

Enviar un SMS con tu CURP o algún código especial que te indiquen

Presentar tus documentos en un centro de atención

En ocasiones, tomar una fotografía de tu identificación

4. <b>Confirma tu registro</b>

Al finalizar, tu operador debe enviarte un mensaje de confirmación. Guarda este comprobante.

5. <b>Verifica el estatus</b>

Puedes consultar el estatus de tu línea llamando al servicio al cliente o revisando su portal web.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Ciudadano gana el primer amparo contra el mandato de registrar tu línea de teléfono

Un ciudadano de Aguascalientes obtuvo el primer amparo contra el registro obligatorio de líneas celulares impulsado por el gobierno federal, una medida que desde el 1 de julio de 2026 dejaría sin servicio móvil, salvo llamadas de emergencia, a quienes no vinculen su número con su CURP y una identificación oficial, según el texto fuente.

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La disputa llega cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informa que más de 50 millones de personas ya registraron su línea, pero en el país existen 160 millones de líneas telefónicas, de acuerdo con el texto fuente. Esa brecha implica que el padrón no cubre ni la mitad del universo móvil nacional.

El recurso judicial se presentó el 10 de febrero y entró un día después al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, según el texto fuente. El promovente busca impedir la vinculación de dos números que usa actualmente y su identidad quedó reservada por motivos de privacidad.

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El ciudadano sostiene que los lineamientos emitidos por la CRT omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones previstos en el artículo sexto constitucional, según el texto fuente.