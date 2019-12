El Jefe Diego, cuya retórica siempre está dispuesta a la refriega, aseguró en entrevista con Milenio Noticias, que es inverosímil que el ex mandatario mexicano no supiera sobre la situación del ex secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.