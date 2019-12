Lo mismo sucedió con Evo Morales. Aunque la aplicación estricta del principio de no intervención implicaba no dar un trato de dignatario al ex presidente, no sólo se le entregaron las llaves de la Ciudad de México y se paseó como visitante distinguido, sino se le permitió hacer política en Bolivia desde nuestro país. Aunque el actual gobierno está en total libertad de hacer sus alianzas con otras naciones del hemisferio, hay un abismo entre su discurso y su praxis políticas. Esto no sólo hace que la política exterior luzca errática, sino también nos hace poco confiables ante tirios y troyanos.