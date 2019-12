“Lo que ya se sabe es bastante fuerte, es el mismo juzgado que trató lo de Guzmán Loera, no es algo que haya surgido de último momento, ya llevaba tiempo esta investigación... No hay adelantar juicios a que si está implicado (Felipe Calderón), pero no lo defendemos porque seríamos cómplices de corrupción”, señaló el mandatario mexicano.