Sobre este tema, Jorge Zapata aclaró que no tiene nada contra la comunidad LGBTTTIQA. “Yo no tengo nada contra los gays, tengo mucha amigos, pero la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir”, dijo.