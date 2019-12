“Hay gente que no sabe que las cosas pasan hasta que les pasan, y hay un tipo que se llama Mike Lever, que es dueño de dos barcos”, explicó el activista. “Este video que vieron en el que el tiburón se llena de sangre y desafortunadamente muere, es en el Nautílus. Este tipo no quiso cambiar sus jaulas. Se le insistió desde el 2017 que por favor cambiara sus jaulas, que no permaneciera con estas jaulas en el agua, que era sumamente riesgoso. Nuestras autoridades también se mantuvieron un poco ajenas al tema, pensando que algún día las iba a cambiar y nunca las cambió, hasta que pasó esto que pasó”, sentenció.