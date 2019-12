Sin embargo, no deja de ser una gran aportación a la SCJN, conocedora del derecho, sobre todo administrativo-fiscal, respetuosa de los derechos humanos fundamentales, Ríos-Farjat no sólo es una apuesta de sobrada capacidad técnica y profesional, sino una funcionaria de primer nivel. Cito, a manera de promesa, sus palabras expresadas en su comparecencia ante el senado “…la Corte no debe ser oposición ni partidaria; necesita un discreto, pero potente poder”. La historia juzgará el cumplimiento o no de dicha consigna.