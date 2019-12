En la resolución, disponible en los estrados electrónicos, los magistrados electorales determinaron no pronunciarse sobre el procedimiento legislativo a través del cual los diputados locales reformaron el octavo transitorio de la Constitución política de Baja California, ni sobre el principio de retroactividad de las leyes, al considerar que dichos motivos de invalidez no son de carácter electoral y sólo corresponde a los ministros de la Corte determinar su constitucionalidad o no.