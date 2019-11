“Hoy en día ya no lo veo complicado. Antes todo lo aprendías con el tiempo y en la calle, no había escuelas y no existía YouTube, donde ahora en un tutorial lo encuentras todo. Y es muy fácil ser DJ, pero por lo mismo se deja de ser un buen DJ, y no quiero referirme a todos, porque hay artistas que actualmente están creciendo y que salen muy preparados en poco tiempo”, confesó en entrevista con Infobae, el también productor musical.