Y agregó: "Ellos no ven mi desempeño académico por encima de 9, niegan mis proyectos, están aferrados a sacarme. Buscan encontrar el cómo o el por qué no debo seguir estudiando, pero mantienen impunes a profesores que se comprobó que, al aplicar exámenes, me discriminaron y me difamaron ante compañeros en redes sociales”.