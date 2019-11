Dulce Ramírez, directora ejecutiva de la organización en México asegura que “esta investigación vuelve a evidenciar la urgente necesidad de legislar considerando a los animales explotados por su carne, endurecer las penas para quienes no cumplan las normas es un primer paso, no podemos cerrar los ojos ante esta brutal realidad, no solo es violencia hacia los animales, es un grave problema de salud pública y la sociedad tiene derecho a saberlo. Hoy en día nuestras instituciones no logran dar cifras de los animales que se matan y comercializan en rastros de traspatio ni atender las denuncias de los rastros que operan incumpliendo las normativas”.