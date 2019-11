“Yo primero era cantante, cantaba caballo, pero cuando se vino la violencia fea pues la cantada se acabó, y ahí fue donde me colgué las carrilleras y yo me sentía pues Gabino Barrera, “El Ojo de Vidrio”, un personaje en las películas de Antonio Aguilar, y cuando llegué a la plaza de allá, de mi ciudad, Durango, la gente me decía Pancho Villa, ven la foto contigo, y a partir de ese día empecé con la personificación”, dice Celestino Adame, quien es integrante del Sexto Regimiento de Caballería de Defensas Rurales del estado de Durango, desde hacer tres años.