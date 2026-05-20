Euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,11 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,1% respecto al precio de cierre anterior de 20,13 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un leve avance de 0,01, aunque su evolución interanual muestra una significativa bajada del -7,89%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,91%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,12%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.