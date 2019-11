Otro usuario criticó la publicación de Fox y para ello puso de ejemplo su experiencia: “Señor ex presidente, como padre de un menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y conocedor de decenas de familias con este reto, le ruego se disculpe por sus desafortunadas declaraciones y no use discapacidades para argumentos políticos. No es propio de alguien que fue jefe de Estado”.