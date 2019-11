Hay que agregar la comunicación de masas, que no se debe confundir con medios de información. Para un verdadero sistema democrático, según Fukuyama, hace falta la comunicación de masas, que se está dando ahora gracias a Facebook, Twitter y otras redes sociales. Los procesos en Latinoamérica son más rápidos que en el norte de África y no sólo eso, el control y represión no existen como tal, si lo comparamos con el mundo árabe. El activismo es mayor, ya que no estamos hablando de dictaduras en la máxima expresión de la palabra y la población es mucho más libre en esta zona del planeta.