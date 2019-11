Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la SCT, es investigado por la UIF

Se une a una lista de otros ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que están siendo investigados o que han sido al menos acusados de corrupción como: Rosario Robles ex tiutular de Sedesol y Sedatu, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex