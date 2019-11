En la cuenta incluso expresó su sentir acerca de lo que estaba ocurriendo con su esposo en Estados Unidos, pues expresó en un mensaje: “Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él, ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo”.