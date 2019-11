Envidias, millones, amigos dictadores y abusadores: los secretos de los príncipes Carlos y Andrés, revelados en un libro explosivo

"And what do you do?", del ex miembro del parlamento británico Norman Baker, revela el funcionamiento interno de los Windsor, entre ellos los vínculos con Muamar Gaddafi y Jeffrey Epstein y la relación con un obispo pedófilo