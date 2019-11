Se están perdiendo las relaciones personales entre los grupos primarios (familia, amigos) y eso los hace incapaces de relacionarse con los otros. Pone el ejemplo de los hijos que casi no interactúan con sus papás, quienes los alimentan y cubren otras necesidades, pero prácticamente no hablan. A esos niños se les dificulta entablar relaciones humanas porque no saben cómo acercarse a los demás.