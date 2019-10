“Cuando vi la foto publicada no le di importancia porque llegué a pensar que se había hecho eso para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente, se había actuado bien porque lo más importante de la vida de la gente… pero cuando cuando me entero con la relatoría, me muestran las fotos y resulta que es falsa (...) lo primero que se tenía que evitar era la masacre”, explicó.