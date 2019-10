A pesar del reconocimiento que obtuvo, ésta no la consideró su época favorita. Fue a sus 40 años cuando la vida se tornó difícil, pero cuando más aprendió y creció. “No pude trabajar porque las mujeres, una vez que cumplen 40, no obtienen trabajos en Hollywood”, dijo. “Fui mamá de tres hermosos niños. Me estaba recuperando de derrame cerebral y estuve constantemente en la corte para luchar por la custodia de mi hijo mayor”, contó.