— Me acuerdo que en mi segundo Fashion Week, por alguna extraña razón, los zapatos de todas las pasarelas que me tocaron no eran de mi talla. Y en el desfile de Alfredo Martínez vino me familia a verme por primera vez, y justo esos zapatos me quedaban dos tallas más grandes. Entonces estaba súper nerviosa y al salir tuve muchos problemas con los zapatos pero di lo mejor de mí.